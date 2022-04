Basketball | BBL Syntainics MBC schrammt an Überraschung in Ulm vorbei

28. Spieltag

Wieder nichts: Nach zuletzt drei Niederlagen am Stück ist Weißenfels auch in Ulm nicht als Sieger vom Parkett gegangen. Dabei war es denkbar knapp. Am Ende fehlten nur Zentimeter für einen wichtigen Sieg im Abstiegkampf.