Das Team aus Bergisch Gladbach war erst 2021 in die höchste Spielklasse aufgestiegen, beendete die erste Saison als beste Mannschaft der Hauptrunde und wurde am Ende Vize-Meister. In der laufenden Spielzeit standen die Rheinland Lions mit neun Siegen bei zwei Niederlagen auf dem ersten Tabellenplatz. Am 1. Januar hatte der Verein noch erklärt, dass trotz der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens der Spielbetrieb bis Saisonende gesichert sei.