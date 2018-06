Basketball-Bundesligist Mitteldeutscher BC muss sich nach einem neuen Trainer umschauen. Wie der Verein am Donnerstag bekanntgab, wechselt Igor Jovovic in die erste polnische Liga, nach zwei erfolgreichen Jahren bei den MBC-Wölfen.

"Igor Jovovic hat von einer Option in seinem Vertrag Gebrauch gemacht, die es ihm unter bestimmten Bedingungen ermöglicht, zu einem Club zu wechseln, der europäisch spielt", sagte MBC-Geschäftsführer Martin Geissler. Vergangene Woche sei der polnische Verein an den MBC herangetreten und unterbreitete Jovovic am Dienstag schließlich ein Angebot, welches der Coach nicht ausschlagen konnte. "Igor wollte diese Möglichkeit unbedingt nutzen, unsere Bemühungen Igor vom Verbleib zu überzeugen sind nicht gelungen", erklärte Geissler. Mit Zielona Gora spielt Jovovic in der kommenden Saison auch europäisch. "Ich habe die Entscheidung getroffen, zu einem Team zu wechseln, bei dem ich um eine Meisterschaft kämpfen kann und im Europapokal arbeiten werde", begründete der 36-Jähirge seinen Wechsel.