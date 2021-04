Mit einem weiteren Erfolg am Sonntag gegen Rostock könnten die Thüringer als Gruppenerster das ProA-Finale gegen den Sieger der anderen Gruppe erreichen und den Aufstieg in die BBL perfekt machen. Durch eine Änderung des Modus berechtigt bereits die Finalteilnahme zum Sprung ins Oberhaus. In Jenas Gruppe 1 haben aktuell noch die Leverkusener dank des besseren Torverhältnisses die Nase knapp vorn. Sollten die Giants am letzten Spieltag gegen die Artland Dragons ebenfalls siegreich sein, würde es in ein siebtes Entscheidungsspiel um den Finaleinzug zwischen Jena und Leverkusen gehen.