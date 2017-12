Nach der 49:35-Halbzeitführung kamen die Gastgeber immer mehr in Fahrt. Am treffsichersten erwiesen sich die Amerikaner Julius Jenkins und Skyler Bowlin mit 19 und 16 Punkten sowie ihr Kapitän Derrick Allen mit 14 Zählern. Nach dem 15. Spieltag liegt die Jenaer Mannschaft von Cheftrainer Björn Harmsen mit sechs Saisonerfolgen vor dem letzten Spiel des Jahres am Samstag in Weißenfels beim BBL-Aufsteiger Mitteldeutscher BC im Soll im Kampf um den Klassenverbleib. Für die Bremerhavener Eisbären hingegen hat sich die Krise trotz des Trainerwechsels vom glücklosen Sebastian Machowski auf Geschäftsführer und Ex-Auswahlcoach Arne Woltmann mit der 12. Niederlage verschärft.