Domenik Reinboth wird bei Basketball-Zweitligist Science City Jena der Nachfolger von Ex-Trainer Frank Menz. Das teilten die Thüringer am Donnerstagabend (10.06.2021) mit. Reinboth kommt von Liga-Konkurrent Ehingen Urspring, wo er seit 2012 in unterschiedlichen Funktionen tätig war.

"Domenik ist ein junger, ambitionierter und hochmotivierter Trainer, der die Liga bestens kennt und über ein sehr gutes Netzwerk verfügt", freut sich Jenas Geschäftsführer Lars Eberlein über die künftigen Dienste des 38-jährigen Reinboth. "Er hat klare Vorstellungen von dem künftigen Kader und der Spielphilosophie. Er wird mit uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen", wird Eberlein in der Pressemitteilung zitiert.

Reinboth soll Jena in die Basketball-Bundesliga führen. Der enistige Spieler von Bayer Leverkusen sagt zu seiner Tätigkeit an den Kernbergen "Sobald das Team steht, werden wir gemeinsam daran arbeiten, um uns sportlich leistungsfähig mit Blickrichtung easyCredit BBL aufzustellen. Dies umfasst einen jungen, motivierten und ambitionierten Kader, der sich neben seiner sportlichen Qualität durch Verbundenheit zu der Region und den Fans auszeichnen soll", so Reinboth.