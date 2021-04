Nach 40 umkämpften Minuten zogen die Thüringer in der Tabelle der Playoff-Gruppe 1 nach Pluspunkten zunächst gleich mit den Bayer Giants Leverkusen, die am Abend aber mit 96:83 n.V. in Rostock gewannen. Dennoch kann Jena weiterhin aus eigener Kraft den Aufstieg realisieren. Am Donnerstag kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell gegen die Rheinländer.