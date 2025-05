Die Aufgabe gegen Gießen wird nicht einfach, denn auch die 46ers sind ein Top-Team in der ProA. Die Mannschaft von Cheftrainer Branislav Ignjatovic schloss die Hauptrunde auf Platz fünf ab und setzte sich in einer packenden Playoff-Viertelfinal-Serie gegen die Eisbären Bremerhaven mit 3:2 Siegen durch.



Mit dem Start in die Halbfinal-Serie beginnt für beide Teams die entscheidende Saisonphase. Jena genießt als Hauptrundensieger Heimrecht in der Best-of-Five-Serie und spielt im Auftakt-Duell vor den heimischen Fans in der Sparkassen-Arena.