Nach einem über weite Strecken ausgeglichenen Anfangsviertel konnten sich die Gäste im zweiten Abschnitt bis auf sieben Punkte absetzen. Doch die Thüringer fanden besser in die Partie und erarbeiteten sich dank eines 16:5-Laufes am Ende des dritten Viertels ihrerseits ein Sieben-Punkte-Polster.

Bereits am Samstag steht in Gießen das zweite Spiel der Halbfinal-Serie auf dem Programm. Mit dem Einzug in das Finale hätte die jeweilige Mannschaft auch den Aufstieg in die Bundesliga sicher.