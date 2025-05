Die Basketball-Bundesliga ist für Science City Jena zum Greifen nah: Das Team von Cheftrainer Björn Harmsen hat sich durch einen überzeugenden 99:66-(52:28)-Kantersieg gegen die Gießen 46ers die 2:1-Führung in der ProA-Halbfinal-Serie geschnappt. Vor über 3.000 Zuschauern in der ausverkauften heimischen Sparkassen-Arena ließen die Thüringer am Dienstagabend (20. Mai) von Beginn an überhaupt keinen Zweifel daran, wer das Parkett als Gewinner verlassen wird.