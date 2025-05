Das Team von Headcoach Björn Harmsen gewann am Samstag (17. Mai) nach einer überzeugenden Vorstellung mit 87:77 (45:30) und glich in der "Best-of-five"-Serie aus. Das dritte Spiel steht am kommenden Dienstag (19:30 Uhr im Liveticker) in Jena an. Mit dem Einzug in das Finale hätte die jeweilige Mannschaft auch den Aufstieg in die Bundesliga sicher.