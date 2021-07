Basketball-Zweitligist Science City Jena hat ein bekanntes Gesicht zurück an die Saale gelotst. Center Alex Herrera kehrt nach einem Jahr zurück nach Thüringen. Das gab Science City am Sonntag bekannt. Der 28-Jährige unterschrieb nun einen Vertrag für ein Jahr mit der Option auf Verlängerung. Er folgt auf Center Robin Lodders, der zu Bundesliga-Absteiger Rasta Vechta wechselt.

Jenas neuer Headcoach Domenik Reinboth Bildrechte: Science City Jena/Christoph Worsch

"Wir sind sehr froh, dass Alex nach Jena zurückkommt. Er war jetzt ein Jahr in Österreich, ist dort Vizemeister geworden und hat sogar Europacup-Erfahrungen sammeln können", sagt Jenas neuer Cheftrainer Domenik Reinboth. "Davor gehörte er zu den besten Centern der ProA. Alex ist trotz seiner Größe sehr vielseitig. Ich denke, dass er in unserem System sein volles Potenzial ausschöpfen kann." Bei seinem ersten Engagement in Jena war Herrera zum effektivsten Akteur geworden: Mit 11,7 Punkten, 7,3 Rebounds und 1,2 Block in durchschnittlich 25 Minuten.