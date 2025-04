Die Korbjäger von Science City Jena sind recht souverän durch die Hauptrunde in der zweitklassigen Pro A marschiert. Sie waren so stark, dass auch zwei Niederlagen in den letzten drei Spielen nichts mehr am Topseed für die Playoffs änderten. Dort geht es ab Mittwoch (30. April 2025) um die Meisterschaft und den Aufstieg in die BBL.