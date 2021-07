Basketball-Zweitligist Science City Jena firmiert künftig als Medipolis SC Jena. Das gaben die Thüringer am Dienstag bekannt. Die große Online-Apotheke, die ihren Sitz in Jena hat, unterschrieb einen für die ProA und die BBL geltenden Fünf-Jahres-Vertrag.

Bildrechte: Medipolis SC Jena

Medipolis-Chef Christian Wegner sagte: "Mit dem Namenssponsoring wollen wir ein Zeichen für die Region setzen und dazu beitragen, dass der Basketballsport in und um Jena weiterwächst – sowohl im Leistungssport, als auch im Breitensport und in der Nachwuchsförderung." Das Unternehmen ging bereits im Winter 2016 auf das Trikot von Fußballverein FC Carl Zeiss Jena. In den eineinhalb Jahren stieg der FCC dann in die 3. Liga auf.