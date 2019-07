"Es ist das erste Mal, dass ich die Adria-Gegend verlasse und ich freue mich riesig auf das neues Kapitel. Ich hatte sogar in der Schule deutsch und habe Lust, meine Kenntnisse aufzufrischen. Beim Syntainics MBC sehe ich die optimalen Chancen für meine Weiterentwicklung", blickte der 27-Jährige voraus. "Strahinja ist ein vielseitiger Power Forward. Nicht nur bringt er einiges an Athletik mit sich, sondern ist als Big Man auch beweglich. Gefährlich kann er ebenfalls von der Dreierlinie sein, was ihn als großen Spieler schwieriger zu berechnen macht. Dies gilt es, nun in der BBL abzurufen. Auch bei uns soll ihm eine tragende Rolle zuteilwerden", betonte MBC-Cheftrainer Wojciech Kaminski.

In der vergangenen Saison legte Micovic durchschnittlich 10,9 Zähler, 4,9 Rebounds und eine Dreierquote von 41,7 Prozent im nationalen Basketballwettbewerb auf das Parkett. Zudem überzeugte der Forward in der ABA League mit 9,2 Punkten und 4,3 Rebounds sowie in neun Partien im Euro Cup mit 8,8 Zählern und 4,3 Rebounds. Im Playoff-Finale der montenegrinischen Liga schlitterte KK Mornar Basket Bar nur haarscharf am zweiten Meistertitel in Folge vorbei.