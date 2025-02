Das Basketballteam der Syntainics MBC hat in der Frauen-Bundesliga gegen den Tabellendritten Saarlouis Royals einen Heimerfolg gefeiert. Nach Verlängerung setzte sich das Team von Trainer Timur Topal mit 87:82 (72:72, 35:36) durch. Taylah Simmons überragte mit 30 Punkten und erzielte eine Karrierebestleistung in der DBBL.

In der packenden Partie vor 500 Zuschauern liefen die Lions meist einem Rückstand hinterher, der zeitweise bis auf acht Punkte anwuchs (24:32). In der 35. Minute gelang Emma Stach das 64:64, und Simmons brachte den MBC mit 67:66 in Front. Die Führung wuchs weiter, bis auf 72:68. Doch Saarlouis gelang noch der Ausgleich. In der Verlängerung machte River Baldwin den Unterschied. Mit vier Punkten und drei Rebounds zog sie den Gästen den Zahn.