Der MBC war in Ulm - mal wieder - unterlegen. Bildrechte: imago images/Nordphoto

Gegen die Entscheidung kann Harmsen binnen drei Tagen Berufung einlegen. In ihrer Begründung führte die BBL aus, dass der Headcoach in der zweiten Spielperiode der Partie in Ulm, die der MBC am Samstagabend mit 80:96 verlor, durch unsportliches Verhalten einen Körperkontakt mit Schiedsrichter Enrico Streit verursacht habe.