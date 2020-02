In der ersten Hälfte geriet Halle schnell ins Hintertreffen. Beim Stand von 32:45 ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte packten die Löwinnen ihr Kämpferherz aus und konnten zweimal einen 20-Punkte-Rückstand deutlich verringern. Im Schlussviertel betrug der Abstand vier Minuten vor dem Ende nur noch sechs Zähler (64:70). Trotz aller Bemühungen konnte die Gäste ihre 15. Niederlage im 17. Spiel nicht verhindern. Halle rutscht damit als Tabellenvorletzter auf einen Abstiegsplatz ab.