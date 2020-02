Die Lions führten zwar direkt nach Tipoff, mussten dann aber schon bis zum Ende des ersten Viertels etwas abreißen lassen (19:26). Die Saalestädterinnen blieben im zweiten Durchgang einigermaßen dran, der Rückstand wuchs aber bis zur Pause weiter. Im dritten Viertel plätscherte die Partie etwas vor sich hin - die Hernerinnen verwalteten ihre Führung. So ging es auch in die Schlussphase, in der die Lions nicht mehr zurückkamen.