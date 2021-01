Die Lions, die zuletzt einige Zähler gesammelt hatten, haben jetzt nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Hessinnen. Diese haben aber noch vier Partien in der Hinterhand. Halle ist neben Tabellenführer Keltern das einzige Team mit bereits zwölf Spielen. Im korbarmen Spiel am Mittwoch gerieten die Gastgeberinnen schon nach dem ersten Viertel mit 13:20 in Rückstand. Zur Pause hieß es 23:27, vor dem Schlussabschnitt 42:48.