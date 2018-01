Der Mitteldeutsche BC hat am 17. Spieltag der Basketballbundesliga eine erneute Überraschung gegen München verpasst. Nachdem es vor 22 Monaten ebenfalls in einem Gastspiel der Wölfe in Leipzig noch zu einem 93:90-Sieg gegen die Bayern gereicht hatte, unterlag am Sonntag das Team von Igor Jovovic mit 77:95 (43:43).

Das erste Viertel begonnen die Wölfe mit ordentlich Feuer. Nach zweieinhalb Minuten stand es bereits 7:0 in der Arena Leipzig. Doch der Favorit aus München ließ die "Gastgeber" nur kurz gewähren. Reggie Redding führte die Bayern mit seinen ersten Punkten und guter Arbeit in der Verteidigung fast im Alleingang wieder an den MBC heran. Auf der anderen Seite zeigte allerdings Djorde Pantelic eine starke Defense und so blieb das Spiel zunächst ausgeglichen. Dass die Wölfe das Viertel dennoch mit einer kleinen 26:24-Führung beendeten, lag vor allem an ihrer starken Dreierquote. Vier Dreier in den letzten drei Minuten von Sibert, Jones und Hatten hinterließen einen starken Eindruck, was auch den 5.180 Zuschauern in der Arena, die für eine tolle Stimmung sorgten, nicht verborgen blieb