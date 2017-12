Nach dem Auftakt-Dreier von Lamont Jones begann der Vizemeister aus Oldenburg den MBC Stück für Stück zu distanzieren. Doch die Mannschaft von Cheftrainer Igor Jovovic ließ nicht abschütteln und ging nur mit sieben Punkten Rückstand in die Kabine. Das dritte Viertel entschieden die Sachsen-Anhalter dann sogar mit 19:14 für sich. In einem packenden Schlussabschnitt gingen die Hausherren durch einen Dreier von Jordan Sibert zehn Sekunden vor dem Ende mit 71:70 in Führung. Doch ein Halbdistanzwurf von Rasid Mahalbasic, dem besten Werfer der Oldenburger mit 23 Punkten, machte die Hoffnungen der Weißenfelser zunichte.

Lamont Jones war wieder am erfolgreichsten beim MBC. (Archiv) Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister