Nach einem ausgeglichenen Start in die Partie agierte Jena zunehmend nervös. Die Seawolves nutzten das eiskalt aus und bauten sich bis zum Ende des ersten Viertels eine Sechs-Punkte-Führung auf. Mit 25:19 ging das erste Viertel an die Rostocker. Nach einem zwischenzeitlichen Neun-Punkte-Rückstand (23:32) stabilisierten sich die Thüringer zum Ende des zweiten Viertels. Ein Dreier von Nico Brauner brachte Jena 35 Sekunden vor Halbzeitsirene wieder auf fünf Punkte ran. Doch auch Rostock schlug nochmals durch John Carter zurück, der seiner Mannschaft per Buzzer Beater in letzter Sekunde sehenswert drei weitere Punkte sicherte. Somit ging auch das zweite Viertel an die Gäste. Mit einem 35:43 Rückstand ging es für Jena in die Pause.