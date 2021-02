Die Niners knüpften im ersten Viertel an ihre gute Leistung aus dem siegreichen Spiel gegen Brose Bamberg an. Thornton verwandelte in der 9. Minute einen Drei-Punkte-Wurf zur 24:17-Führung. Zwischenzeitlich häuften sich bei den Niners die Fehler im Angriff, dazu verteidigten die Bayern aggressiver. München konnte in der 14. Minute auf 32:33 verkürzen, worauf Pastore mit einer Auszeit reagierte. Der Coach stellte sein Team neu ein, und Chemnitz zog wieder auf 42:34 (17.) davon. Bis zur Pause kämpften sich die Gäste erneut auf einen Zähler heran.

v. li. im Zweikampf Paul Zipser (Bayern), Jan Niklas Wimberg (Chemnitz), Bildrechte: imago images/Fotostand