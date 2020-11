Basketball / ProA Favorit Science City verliert in Paderborn

In den ersten beiden Durchgängen sah das Team von Ex-Bundestrainer Frank Menz, das seinen Saisonauftakt gegen Kirchheim klar gewonnen hatte, noch gut aus und führte zur Pause mit 46:40. Aber im dritten Viertel gerieten die Thüringer auf die Verliererstraße (16:25). So richtig heran kamen die Gäste dann auch nicht mehr. Entscheidend war die katastrophale Dreierbilanz. Erst in der 34. Minute gelang der zweite Dreier, am Ende waren es drei von 15, die Jena versenken konnte. Die Ostwestfalen kamen auf 50 Prozent. Zuletzt hatte Jena fünf Partien in Folge gegen die Uni Baskets gewonnen. Weiter geht es für Science City schon am Sonntag (14:00 Uhr) bei Altmeister Bayer Giants Leverkusen.