Dabei sah es zu Beginn gut aus für den MBC. In der sechsten Minute brachte Charles Callison Weißenfels mit 11:10 in Front, doch es folgte ein 0:7-Lauf und Bamberg enteilte zusehends. Bis zur ersten Viertelpause wuchs der Rückstand auf beinahe zehn Zähler, doch ein Buzzerbeater von Ty Brewer stellte auf 17:24 aus Sicht der Sachsen-Anhalte. Die Weißenfelser hatten vor dem Seitenwechsel nur eine Trefferquote von 36 Prozent aus dem Feld und leisteten sich in den ersten beiden Vierteln bereits neun ihrer insgesamt zehn Ballverluste. Die Baskets trafen gut aus der Distanz und hielten auch an den Brettern gut mit. So bauten die Franken ihren Vorsprung im dritten Viertel bis auf 23 Punkte aus, der MBC war geschlagen.