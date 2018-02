Die in Gotha ansässigen Rockets haben am Dienstag ihr viertes Spiel in Folge verloren. Gegen die Giessen 46ers spielte die Mannschaft von Ivan Pavic nur zwei Viertel auf Augenhöhe und verlor am Ende mit 81:90. Im ersten Durchgang zeigten die Thüringer eine ansprechende Leistung (22:16). Im zweiten Viertel führten die Rockets nicht unverdient, konnten den Vorsprung aber nicht ausbauen und so ging der Satz mit 29:23 knapp an die Gießener. Nach der Pausen drehten die Gäste auf und das Spiel kippte zu Gunsten der 46ers. Fortan liefen die Thüringer einem Rückstand hinterher, den sie nicht mehr aufholen konnten. Das dritte Viertel ging mit 29:15 an die Gäste. Mit einem letzten Aufbäumen versuchten die Rockets im Schlussdurchgang den Rückstand noch einmal aufzuholen, aber der Tabellenelfte ließ sich vor 2.882 Zuschauern den Sieg nicht mehr nehmen und setzte sich mit neun Punkten ab.



Beste Werfer bei den Rockets waren Obasohan, Lesic und Obst mit jeweils 22, 17 und 14 Punkten. Durch die Niederlage rutschte das Pavic-Team auf einen Abstiegsrang (17.).