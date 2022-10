Die Vereine Mitteldeutscher Basketballclub und die Gisa Lions SV Halle hatten sich im Sommer fusioniert. Aus dem Zusammenschluss erhoffen sich die Vereine langfristig einen Standort für Toptalente zu entwickeln. Gespielt wird vorrangig in Halle, zusätzlich sind Doppelspieltage mit dem Männerteam des MBC in Weißenfels geplant. Für die neue Saison gilt es als darüber hinaus als zielführend "die Playoffs zu erreichen. Und was alles darüber hinaus passiert oder erreicht werden kann, ist natürlich fantastisch", so Managerin Katharina Fikiel.