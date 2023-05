Die Basketballer von Syntainics MBC müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. Die Weißenfelser verpassten am Dienstag ihren vierten Auswärtssieg nur denkbar knapp und verloren beim Tabellen-Siebenten ratiopharm Ulm nach zwei Verlängerungen mit 122:128 (111:111, 98:98, 48:55). Damit haben die Mitteldeutschen zwei Spieltage vor dem Saisonende nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den noch vakanten Abstiegsplatz. Die Weißenfelser, die vor sechs Tagen bereits in Ludwigsburg unglücklich in der Verlängerung verloren hatten, stehen in den beiden Heimspielen am Freitag gegen Oldenburg und am Sonntag gegen Crailsheim unter Erfolgsdruck.