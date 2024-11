Die Basketballer der Niners Chemnitz haben eine fast schon verlorene Partie noch gedreht und den sechsten Saisonsieg eingefahren. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen die Würzburg Baskets mit 81:77 (23:32), obwohl sie zwischenzeitlich mit 15 Punkten in Rückstand lagen. In der Tabelle zogen sie an den Franken vorbei.