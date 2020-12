Nach dem 93:85-Erfolg in Göttingen starteten die Mitteldeutschen mit sehr viel Selbstvertrauen in die Partie und führten nach zwölf Minuten mit 32:22. Doch plötzlich riss der Spielfaden. Zur Pause lag Gießen knapp vorn. Doch der MBC spielte im dritten Viertel sechs Minuten überragend und wandelte ein 56:57 (24.) in eine komfortable 83:66-Führung um. Diesen Vorsprung ließen sich die Weißenfelser vor allem dank ihrer überragenden Dreierquote (14 Treffer bei 30 Würfen) im letzten Viertel nicht mehr aus der Hand nehmen.

MBC-Point-Guard Roko Rogic (li.) in Aktion gegen Giessens Isaac Hamilton. Bildrechte: imago images/Michael Schepp