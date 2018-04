Damit verpasste es das Team von Trainer Igor Jovović, den Klassenerhalt endgültig perfekt zu machen. Der MBC hatte von Beginn an Probleme gegen die sehr gut startendenden Giessener mitzuhalten und gerieten früh in Rückstand. Erst Mitte des zweiten Viertels konnten sie das Spiel ausgleichen (36:36). Bis zum Pausenpfiff drehten die 46ers aber nochmal auf - mit 46:52 ging es in die Kabinen.

Diesen Vorsprung konnten die Gäste lange aufrecht erhalten. Erst im letzten Viertel kamen die Wölfe, angetrieben von 2.100 Zuschauern, zurück in die Partie und lagen 44 Sekunden vor dem Ende durch einen Kerusch-Korbleger mit 97:96 in Führung. Da aber die Giessener postwendend trafen und weder Lamint Jones noch Andrew Warren in den letzten Sekunden punkten konnten, ging der Sieg an Giessen.