Das Körbetreffen in Weißenfels eröffneten standesgemäß die Hausherren mit einem Dreier von Djordje Drenovac. Danach entwickelte sich eine muntere Partie von beiden Seiten. Für den MBC steuerte Marcus Hatten vier Assists bei, ehe er ab der vierten Minute mit einem Dreier auch als Schütze in Erscheinung trat. Dennoch konnten auch die Jenaer kurze Zeit die Führung für sich beanspruchen. Immer wieder wurde Derrick Allen von Julius Jenkins und Skyler Browin gesucht und gefunden. Nachdem Hatten jedoch einen zweiten Dreier in der siebenten Minute erzielte, blieb der MBC in Front und konnte die Führung auf 26:19 nach dem ersten Viertel ausbauen. Weißenfels Djordje Drenovac (rechts) im Spiel gegen Ermen Reyes Napoles. Bildrechte: IMAGO

MBC verschläft zweites Viertel

Das zweite Viertel wurde ebenfalls durch einen Dreier eröffnet. Dieses Mal war es mit Julius Wolf jedoch ein Spieler der Gäste. Ein böses Omen für die Wölfe? Tatsächlich leistete sich der MBC eine schwere Schwächephase. Lediglich drei Punkte standen nach sechs gespielten Minuten im zweiten Durchgang auf der Anzeigetafel in der Weißenfelser Stadthalle. Acht Punkte von Mackeldanz, Jenkins und Wolf hatten Jena wieder in Front gebracht. Erst durch zwei Freiwürfe von Hatten fingen sich die Hausherren wieder. Doch die Partie blieb fortan eng. Zwei knappe 3-Punktführungen des MBC glich Science City mit einem Dreier von Maximilian Ugrai und Freiwürfen von Allen und Jenkins kurz vor Schluss der ersten Halbzeit aus.

Nach der Pause zeigte der MBC wieder das Gesicht aus dem ersten Viertel. Auf den fast schon obligatorischen Eröffnungsdreier - dieses Mal durch Kruize Pinkins - folgte aber eine hellwache Jenaer Antwort. Zwei Korbleger von Jenkins brachten Science City wieder in Front. Das Spiel in Weißenfels blieb eng. Vier Mal hieß es Unentschieden im dritten Viertel, unter anderem in der 28. Minute. Doch danach brachte Till Gloger mit einem Korbleger die Wölfe in Führung, die Marcus Hatten mit einem Dreier drei Sekunden vor Viertel-Schluss zum 64:59 erhöhen konnte. Jenas Coach Björn Harmsen nahm zwölf Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit eine Auszeit. Bildrechte: IMAGO

Derby mit Krimi-Stimmung

Diese Führung wurde von den Jenaern Allen und Jenkins innerhalb von 76 Sekunden im vierten Viertel jedoch egalisiert. Durch zwei Freiwürfe von Ugrai ging Science City sogar wieder in Führung. Doch das bedeutete für die Entscheidung genau so wenig wie die sechs Punkte in Folge für den MBC von Lamont Jones. Die letzten Minuten entwickelten sich zu einem echten Krimi. Die Wölfe führten zwei Minuten vor Schluss mit 81:78. Darauf erhöhte Pinkins per Freiwurf sogar auf 82:78. Allerdings verwarf er den zweiten Wurf und in der Folge auch zwei Dreier (!), woraufhin Bowlin es auf der Gegenseite besser machte und einen Dreier versenkte und Jena damit auf 81:82 heranführte. Nach einem Korbleger von Hatten kam es zum erwartbaren Stop-the-clock, wobei sich die beiden Freiwurfschützen Immanuel McElroy und Jones keine Blöße boten. Eine Jenaer Auszeit und einen erfolgreichen Dreier von Bowlin später war klar, es geht in die Overtime (Spielstand 86:86).

In der Verlängerung behielten dann die Thüringer die Oberhand. Nachdem Jones noch einmal den MBC in Führung gebracht hatte, sorgten vor allem McElroy und Jenkins dafür, dass der Derby-Sieg ins Nachbarbundesland gehen sollte.