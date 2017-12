Die Oettinger Rockets haben zum Jahresabschluss einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt errungen. Mit dem 74:63-Sieg klettern die Thüringer in der Tabelle an den Veilchen vorbei auf den 15. Platz. Beim Spiel in der Erfurter Messehalle mussten die Rockets lediglich das erste Viertel an die Gäste aus Niedersachsen abgeben und legten mit einem starken dritten und vierten Viertel den Grundstein für einen nicht unverdienten Sieg.