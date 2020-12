Obwohl der Bundesligastart für die Basketballer des Syntainics MBC mit drei Niederlagen in Folge alles andere als optimal lief, sieht Martin Geissler sein Team auf einem guten Weg. "Wir sind wettbewerbsfähig, haben schon zwei Pflichtspiele im Pokal gewonnen. Wir hatten aber auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und hatten dadurch enorme physische Nachteile", sagte der Geschäftsführer der Weißenfelser im "SpiO"-Talk am Dienstag (8. Dezember) und spielte damit auf die bitteren Ausfälle von Aleksandar Marelja und Roko Rogic an.