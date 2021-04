Dass sein Team kurz vor dem Saisonabschluss derart erfolgreich agiert, hätten vor wenigen Wochen wohl nur die wenigsten erahnt. Im März musste die Mannschaft coronabedingt in Quarantäne. Training und Spielbetrieb ruhten. "Wir sind körperlich nicht da, wo wir sein müssten, um so ein Turnier zu spielen", erklärte Menz. "Mental sind wir aber gut dabei. Alle sind komplett fokussiert und motiviert. Ich hoffe, dass wir mit dieser Energie in die nächsten Spiele gehen. An Motivation wird es uns nicht mangeln."

Die Mannschaftsleistung stimmt: Science City Jena hat den Bundesliga-Aufstieg fest im Blick. Bildrechte: IMAGO / Christoph Worsch