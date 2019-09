Am Ende einer nervenaufreibenden Saison konnte in Weißenfels der Klassenerhalt gefeiert werden.

Am Ende einer nervenaufreibenden Saison konnte in Weißenfels der Klassenerhalt gefeiert werden. Bildrechte: imago images / Hartmut Bösener

Das neue Jahr begann bescheiden: Fünf Pleiten im Januar führten zur Rückkehr des MBC-Intimkenners Silvano Poropat . Der bisherige Cheftrainer Aleksandar Scepanovic rückte ins zweite Glied. Poropat wurde zum Architekten des Klassenerhalts . Fünf Siege aus den letzten sechs Heimpartien brachten die notwendigen Punkte. Schon am drittletzten Spieltag war dann nach einem 84:81 gegen die Löwen Braunschweig alles so gut wie klar. Ein paar Tage später nannte sich der Mitteldeutsche BC in SYNTAINICS MBC um . Durch das erweiterte Engagement von Hauptsponsor "PURAGLOBE", dessen Marke "Syntainics" für technologisch und ökologisch modernes Öl-Recycling steht, konnte die Hürde des von der Liga geforderten Drei-Millionen-Etats genommen werden - ein Meilenstein für die BBL-Zukunft des Klubs. Ganz nebenbei ist Weißenfels nach dem Abstieg von Jena auch wieder die unangefochtene Nummer 1 im Osten.

Fünf von sechs Wunsch-Spielern konnten die SYNTAINICS halten. Das gab es in Weißenfels noch nie. Nur der international äußerst erfahrene Veteran Tremmell Darden (u.a. Real Madrid und Olympiakos Piräus) konnte nicht gehalten werden. Dagegen blieben Kapitän Andrew Warren, Coach Wojciech Kaminski sieht in ihm einen echten "Leader", Publikumsliebling Sergio Kerusch sowie Jovan Novak, Benedikt Turudic und A2-Nationalspieler Ferdinand Zylka.

Sein Nachfolger ist Wojciech Kaminski. Für den Polen ist es das erste Engagement im Ausland. In seinem Heimatland hat er einen sehr guten Ruf, steht für Erfolg und Kontinuität. Internationale Erfahrung sammelte er als Assistenz-Trainer der polnischen Nationalmannschaft von 2014 an und in der Champions League. Auf die WM 2019 in China verzichtete wegen des Jobs in Sachsen-Anhalt nun schweren Herzens. Für ihn persönlich ist es ein "großer Schritt", die BBL sei auf "dem besten Weg zu einer der stärksten Ligen Europa zu werden", der Basketball sei besser, die deutschen Teams seien "physisch stärker". Seine eigene Mannschaft soll sich zunächst einmal "über die Verteidigung definieren".