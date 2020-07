Seine Profikarriere begann Coleman vor sechs Jahren in Katar. Danach spielte er für Amicale Steinsel (Luxemburg), Dutch Windmills Dordrecht (Niederlande) und die Kangoeroes Basket Mechelen in Belgien. Derzeit bestreitet Coleman mit Hapoel Unet Holon die Playoffs um die israelische Meisterschaft. "Ich habe mich für den MBC entschieden, weil der Wechsel in die deutsche Liga meines Erachtens der richtige Schritt in meiner Karriere ist", sagt der Neu-Weißenfelser.