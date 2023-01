Der Basketball-Bundesligist Syntainics MBC muss mindestens einen Monat lang auf seinen besten Korbjäger Kris Clyburn verzichten. Wie der Club aus Weißenfels am Freitag (13. Januar) mitteilte, laboriert der 26-Jährige an einer Oberschenkelverletzung. Dabei handelt es sich um eine "hartnäckige Muskelzerrung". Der MBC tritt am Samstag beim Tabellenvierten EWE Baskets Oldenburg an.