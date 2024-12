Basketball | BBL-Pokal Syntainics MBC richtet "Top Four"-Turnier in der Stadthalle Weißenfels aus

18. Dezember 2024, 12:03 Uhr

Zwar fällt die erhoffte Arena in Leipzig aus, aber trotzdem wird der Syntainics MBC das Pokal-"Top Four" ausrichten – und nun doch in der ungleich kleineren heimischen Stadthalle Weißenfels.