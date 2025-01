Basketball-Fans aufgepasst! SPORT IM OSTEN wird das BBL-Pokal-Halbfinale des Syntainics MBC gegen das Starensemble des FC Bayern München im Rahmen des "Top Four" in der Stadthalle Weißenfels live im MDR FERNSEHEN und Stream übertragen. Tip-off des Highlightspiels für die Sachsen-Anhalter ist am 15. Februar (Samstag) um 16 Uhr.