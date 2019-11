Wojciech Kaminski ist erkrankt. Der 45-Jährige soll "in den kommenden Wochen wieder zu Kraft kommen und die Energie tanken, die er braucht, um die Mannschaft erfolgreich und mit vollem Fokus anzuleiten", hieß es am Freitagvormittag (1. November) in einer offiziellen Klubmitteilung. Im Gespräch mit sport-im-osten.de erklärte Geschäftsführer Martin Geissler, es habe "sich in den letzten Wochen bereits angedeutet, dass es ihm nicht gut geht." Ins Detail wollte er nicht gehen. Auch die Dauer von Kaminskis genesungsbedingter Auszeit können die Weißenfelser aktuell nicht abschätzen. Der Pole hatte erst im vergangenen Sommer den Job bei den "Wölfen" angetreten.

Nun die vorläufige Rückkehr in die erste Reihe: "Wir sind absolut überzeugt von Aleksandars Qualitäten", betonte Geschäftsführer Geissler ausrücklich und erläuterte: "Wir hatten damals sehr viel Verletzungspech und zudem war die Mannschaft qualitativ nicht so gut besetzt wie in diesem Jahr. Wir haben aktuelle eine der besten Offensiven der BBL. Jetzt geht es darum, auch in der Verteidigung noch aggressiver zu Werke zu gehen."



Lediglich der derzeitige Spitzenreiter Crailsheim (483) hat aktuell mehr Offensivpunkte als der MBC (462) erzielt. Allerdings kassierte auch keiner der 16 Kontrahenten mehr gegnerische Punkte in der Defensive (468). Am Samstag (2. November, 18 Uhr) müssen die Sachsen-Anhalter beim Tabellenachten in Würzburg antreten.