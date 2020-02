Lediglich gut zwei Wochen ist es her, dass der Mitteldeutsche BC die BG Göttingen empfing und eine knappe 84:90-Niederlage kassierte. Im Gegensatz zur Hinrunde erwischte das Team von Björn Harmsen einen Horrorstart in Göttingen und lag nach gut sechs Spielminuten mit 9:25 hinten. Das lag vor allem an der miserablen Wurfausbeute der Weißenfelser. Diese stabilisierte sich dann aber bis zum Ende des ersten Viertels und es ging mit einem 20:30-Rückstand in die erste Pause.

MBC-Headcoach Björn Harmsen haderte oft mit der Leistung seiner Spieler. Bildrechte: imago images/Eibner

Doch so richtig an die Niedersachsen "ranrobben" konnten sich die mitteldeutschen Basketballer nicht. Viel zu viele Aufbaufehler und eine weiterhin mit 64 Prozent nicht ganz so rosige Qurfquote ließen den Rückstand bis zur zweiten Viertelpause auf 17 Punkte anwachsen (45:62). Auch danach blieb die Punkteausbeute auf Seiten der Syntainics eher mangelhaft und so blieb es am Ende bei einem Rückstand und der Niederlage gegen den Tabellen-Zehnten. Die siebte Pleite in Folge.