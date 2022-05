Der Basketball-Bundesligist MBC Syntainics hat die ersten Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Wie der Verein am Montag (16.05.2022) mitteilte, bleibt John Bryant in Weißenfels. Der Vertrag des Centers, der im Januar 2022 aus Gießen in die Saalestadt kam, wird um zwei Jahre bis 2024 verlängert. Dagegen verlässt Goran Huskic die Mitteldeutschen mit unbekanntem Ziel.

MBC nennt Bryant "eine wichtige Nachverpflichtung"

Der 34-jährige Bryant trug dazu bei, dass die Weißenfelser den Klassenerhalt schafften. Bei seinen 18 Einsätzen gelangen dem MBC sieben Siege. Der Center markierte dabei im Schnitt 5,7 Punkte und holte vier Rebounds. "Bryant war in der vergangenen Saison eine wichtige Nachverpflichtung. Da er uns in der kommenden Saison von Beginn an zur Verfügung steht, werden wir ihn noch besser ins Spiel integrieren können. Außerdem hilft uns seine enorme Erfahrung", sagte MBC-Trainer Igor Jovovic. Bryant sagte, er musste nicht lange zögern, als das neue Vertragsangebot vorgelegt wurde. "Dadurch, dass ich von Saisonbeginn an dabei bin, werde ich mich noch mehr einbringen können. Ich bin optimistisch, dass wir in der kommenden Saison eine bessere Rolle spielen werden als in der vergangenen."

Der zweimal zum wertvollsten Bundesliga-Spieler gewählte Bryant war im Januar 2022 von den JobStairs GIESSEN 46ers nach Weißenfels gewechselt. In 18 Spielen mit dem 2,11-Meter-Hünen gelangen den Wölfen sieben Siege. John Bryant kam dabei durchschnittlich etwas mehr als 13 Minuten zum Einsatz und markierte 5,7 Punkte und 4,2 Rebounds. Bei den Spielen in Hamburg (12 Punkte, 9 Rebounds) und in Würzburg (9 Punkte, 13 Rebounds) schnupperte er an einem Double Double.

5000-Punkte-Marke geknackt

Im Heimspiel gegen Bonn knackte er als erst 19. Spieler in der 56-jährigen Bundesligageschichte die 5000-Punkte-Marke. Mit Unterbrechungen spielt der inzwischen 34-Jährige seit 2010 im deutschen Oberhaus: zunächst in Ulm, später in München und anschließend in Gießen. Seit Dezember 2018 ist der gebürtige Kalifornier auch in Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.

Keine Zukunft für Huskic