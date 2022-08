Der US-Amerikaner zog sich einen Muskelabriss im Oberschenkel zu und muss nach einer Operation ein halbes Jahr pausieren. Spieler und Club einigten sich deshalb auf eine Vertragsauflösung, wie der MBC am Mittwoch (31.08.2022) mitteilte. Langevine war als Schlüsselspieler im Team von Trainer Igor Jovovic eingeplant. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Bereits entschieden ist die Frage nach dem neuen Mannschaftskapitän. John Bryant wird die Wölfe in der neuen Saison 2022/23 anführen - und das Team erstmals im Testspiel am Mittwochabend bei BSW Sixers auf das Parkett führen. Der 35 Jahre alten Deutsch-Amerikaner blickt auf 44 Einsätze in der Euroleague, 28 im Eurocup und 389 im deutschen Oberhaus zurück.