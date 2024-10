Zwei starke Frauen-Basketball-Vereine aus Mitteldeutschland kooperieren. Der Syntainics MBC und die ChemCats Chemnitz werden in Zukunft zusammenarbeiten. Der Zweitligist aus Chemnitz wird offizielles Farmteam des Erstligisten. Das teilte der MBC am Dienstag mit. Der Vertrag ist unbefristet und so lange gültig, wie beide Teams in unterschiedlichen Ligen spielen.