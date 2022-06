Cyril Langevine macht den nächsten Schritt auf seiner persönlichen Karriereleiter in der Baskteball-Bundesliga bei Syntainics MBC. Der 23 Jahre alte und 2,03 Meter große Guyaner unterschrieb einen Vertrag für die Saison 2022/23.

Langevine wird Goran Huskic als Starting-Center ablösen, der den Verein nach einer Saison wieder verlassen hat. Der Neuzugang sammelte in den letzten beiden Jahren im Ausland Erfahrung und spielte sich dabei in den Fokus. "Cyril ist ein noch junger und interessanter Spieler, der sich zuletzt Jahr für Jahr verbessert und in der polnischen Liga und im Eurocup schon seine Stärken unter Beweis gestellt hat", sagte Trainer Igor Jovovic.