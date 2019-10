Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit nur einem Sieg aus fünf Spielen ist Basketball-Bundesligist Syntainics MBC auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der erst vor der Saison zu Liga-Konkurrent Ludwigsburg gewechselte David Brembly kehrt zurück nach Sachsen-Anhalt und unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit. Das teilten die Weißenfelser am Dienstag (29. Oktober) mit.



Forward Brembly hatte sich bei Ligakonkurrent Ludwigsburg nicht durchsetzen können. Der 26-Jährige hatte in der vergangenen Saison beim MBC in 32 Spielen im Schnitt jeweils 15 Minuten auf dem Court gestanden und dabei durchschnittlich 6,4 Punkte und 1,7 Rebounds gesammelt. "Ich denke, dass es für mich jetzt in Weißenfels eine super Situation ist. Die Hälfte des Teams kenne ich schon aus dem letzten Jahr", wird Brembly in einer Klubmitteilung ziteiert.



Geschäftsführer Martin Geissler freute sich: "David ist ein Spieler, der sich immer in den Dienst des Clubs gestellt hat. Nach einer erfolgreichen letzten Saison in unserem Trikot, hatten wir die Hoffnung, dass David in Ludwigsburg den nächsten größeren Schritt gehen könnte. Leider hat dies aus verschiedenen Gründen für ihn nicht funktioniert. Wie ich es David bei seinem Abschied versprochen hatte, stand unsere Tür für ihn immer offen. Wir sind froh, unsere Rotation um einen weiteren erfahrenen BBL-Profi ergänzen zu können."