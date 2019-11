Basketball | BBL Zweiter Saisonsieg - die "Wölfe" feiern in Vechta

Hauptinhalt

10. Spieltag

Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat das Siegen nicht verlernt. Beim heimstarken Rasta Vechta feierten die Weißenfelser nach einer starken Leistung einen 88:84-Sieg und gaben die Rote Laterne an die Hamburg Towers ab. Es war erst der zweite Erfolg in dieser Saison. Königstransfer Joey Dorsey spielte erstmals, aber nicht in den entscheidenden Momenten.