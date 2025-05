Damit wird die 38-Jährige eine zweite Saison beim MBC spielen. Sportdirektor Mario Zurkowski ist "glücklich, dass wir Romy eine weitere Saison bei uns haben", wie er in der Pressemitteilung DBBL-Viertelfinalisten zitiert wird. Zurkowski begründet die Vertragsverlängerung so: "Ihre Erfahrung und ihre Spielübersicht sind absolut wertvoll für unsere junge Mannschaft. Mit ihr und der 17 Jahre jüngeren Nicole Brochlitz haben wir zwei echte mitteldeutsche Eigengewächse aus unterschiedlichen Generationen in unseren Reihen, die echte Vorbilder für die jungen Spielerinnen sind."

Nach anderthalb Jahren verlassen wird Emma Stach die MBC-Frauen. Nach insgesamt 28 Bundesliga-Einsätzen und durchschnittlich 31,8 Einsatzminuten in der zurückliegenden Saison will sich der MBC im "Backcourt neu aufstellen", wie es in der Mitteilung heißt. Daher trenne man sich von der 29-Jährigen. Die 34-fache Nationalspielerin Stach kam im Januar 2024 und feierte mit dem MBC unter anderem den dritten Platz in der Meisterschaft 2024.